Коррупция в Политехе. Уволены два преподавателя и более 150 студентов отчислены

153 студента были отчислены, из них 112 являются гражданами СНГ.

Государственный комитет национальной безопасности завершил расследование уголовного дела по факту выявленной коррупционной схемы в учебной деятельности Кыргызского государственного технического университета им.И.Раззакова.

Как сообщили в комитете, по результатам расследования уголовного дела были предъявлены обвинения преподавателям вуза С.У.Ж. и А.А.Е., по признакам преступления предусмотренного ст.346 ч.1 УК КР, 2 преподавателя уволены, 14 преподавателям и должностным работникам вуза были объявлены дисциплинарные взыскания, а также 153 студента были отчислены, из них 112 являются гражданами СНГ.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в судебные органы.