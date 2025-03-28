Какая погода ждет кыргызстанцев на Орозо айт – прогноз

На горных участках дорог снежный накат, гололедица.

В Кыргызстане 28 марта и ночью 29 марта 2025 года в Кыргызстане сохранится неустойчивая погода.

По данным синоптиков, временами дожди, в зоне земледелия Чуйской, Таласской областей и в предгорных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей переход дождя в снег, в горных районах снег. Местами туман.

На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, по акватории озера Иссык-Куль с усилением до 15-20 м/с.

Такая неустойчивая погода осложнит работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, выпас и содержание скота на пастбищах.

В Бишкеке сегодня, 28 марта, временами дождь, к вечеру возможен переход дождя в снег. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +1…+3°, максимальная температура воздуха днем +5…+7°.

Завтра, 29 марта, в столице ночью +1...+3 °C, дождь, переходящий в снег, днем +11...+13 °C, облачно. 30 марта в Бишкеке ночью +1...+3 °C, облачно, днем +15...+17 °C, облачно.

В Оше:

28 марта - дождь, ночью +2...+4 °C, днем +7...+9 °C.

29 марта - облачно, ночью +2...+4 °C, днем +13...+15 °C.

30 марта - облачно, ночью +3...+5 °C, днем +16...+18 °C.

31 марта - 1 апреля - облачно, ночью +5...+7 °C, днем +18...+20 °C.

В Джалал-Абаде:

28 марта - дождь, ночью +4...+6 °C, днем +8...+10 °C.

29 марта - ночью дождь, +3...+5 °C, днем облачно, +14...+16 °C.

30 марта - облачно, ночью +5...+7 °C, днем +17...+19 °C.

31 марта - 1 апреля - облачно, ночью +6...+8 °C, днем +19...+21 °C.

В Таласе:

28 марта - дождь, переходящий в снег, ночью -1...-3 °C, днем +4...+6 °C.

29 марта - ночью дождь, переходящий в снег, -1...-3 °C, днем облачно, +9...+11 °C.

30 марта - ночью облачно, -1...+1 °C, днем без осадков, +13...+15 °C.

31 марта - облачно, ночью +1...+3 °C, днем +17...+19 °C.

В Баткене:

28 марта - дождь, ночью +1...+3 °C, днем +5...+7 °C.

29 марта - облачно, ночью +1...+3 °C, днем +11...+13 °C.

30 марта - облачно, ночью +2...+4 °C, днем +14...+16 °C.

31 марта - 1 апреля - без осадков, ночью +3...+5 °C, днем +16...+18 °C.

В Нарыне:

28 марта - дождь, переходящий в снег, ночью 0...+2 °C, днем +6...+8 °C.

29 марта - ночью дождь, переходящий в снег, 0...-2 °C, днем дождь, +7...+9 °C.

30 марта - облачно, ночью -2...-4 °C, днем +8...+10 °C.

31 марта - 1 апреля - облачно, ночью 0...+2 °C, днем +8...+10 °C.

В Чолпон-Ате:

28 марта - ночью облачно, 0...+2 °C, днем дождь, переходящий в снег, -1...+1 °C.

29 марта - ночью дождь, переходящий в снег, -1...+1 °C, днем дождь, +5...+7 °C.

30 марта - облачно, ночью -1...+1 °C, днем +7...+9 °C.

31 марта - 1 апреля - облачно, ночью +1...+3 °C, днем +9...+11 °C.

По данным синоптиков, в период с 28 по 30 марта ночью и утром местами ожидаются заморозки в зоне земледелия Чуйской, Таласской областей до -1…-3°, в предгорных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей до 0…-2°.

Такие заморозки опасны для распустившихся бутонов, цветков и завязи плодовых культур, цветущих плодовых кустарников и ягодных культур.