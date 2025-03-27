Дорога Кунтуу - Шопоков - Бишкек будет расширена и заасфальтирована

Начаты работы по реконструкции автомобильной дороги Кунтуу–Шопоков–Бишкек.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций КР.

По данным ведомства, общая длина дороги составляет 12,4 километра. Реконструкция данной дороги проводится в соответствии с техническими требованиями «Дорожная безопасность» и планируется строительство на основе параллельного проектирования с учетом всех мер.

«В настоящее время ведутся работы на протяженности 6 км. По проекту вместо срубленного одного дерева будут высажены два. Категория дороги изменится - она станет 4-х полосной. Из карьера извлекаются необходимые инертные материалы для лабораторных исследований, а также исследуются структура земли и состав почвы.

С улучшением погоды продолжатся земляные работы, укрепление основания дороги, расширение проезжей части, выравнивание и профилирование старого асфальта. Ремонт проводится по графику, согласно утвержденному плану», - говорится в сообщении.