По всей республике работают мобильные бригады вакцинаторов

По всей республике работают мобильные бригады вакцинаторов.

Как сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики, целью противоэпидемических мероприятий является навёрстывающая иммунизация детей, не получивших прививки согласно Календарю профилактических прививок КР.

В связи с эпидемиологической ситуацией по республике, работа проводится с особым акцентом на вакцинацию против кори. Мобильные бригады также проводят вакцинацию девочек-подростков против вируса папилломы человека.

Ежегодно в республике согласно графику выездов работают 78 мобильных бригад, которые выезжают в труднодоступные регионы для проведения профилактических прививок. Это позволяет обеспечить доступ к иммунизации для жителей отдалённых и труднодоступных мест, повышая охват и защищая население от инфекционных заболеваний, в том числе кори.