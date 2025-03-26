В Бишкеке ночью еще холодно. Прогноз погоды на 27-30 марта

Во второй половине недели в Бишкеке ожидается дождь, ночью будет холодно.

Такой прогноз дают синоптики.

27 марта небольшая облачность, без осадков. Ночью будет около 0 градусов. Днем воздух прогреется до +12 градусов.

28 марта дождь. Ночью еще холодно — до +1 градуса. Днем будет +8 градусов.

29 марта ночью возможны дождь и также +1 градус. Днем облачно, ожидается небольшое потепление до +14 градусов.

30 марта без осадков. Температура ночью будет +2 градуса. Днем столбик термометра поднимется до +17 градусов.