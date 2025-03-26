Кадыр тун. Что следует делать в эту ночь

В это время нельзя ругаться, сквернословить, сплетничать, проводить время в развлекательных заведениях

Кадыр тун (Ночь предопределения) в этом году, по данным Духовного управления мусульман Кыргызстана, выпадает в ночь с 26 на 27 марта.

Считается, что в эту ночь ангел Джабраил передал Коран пророку. Также мусульмане верят в то, что в эту ночь ангелы спускаются с небес, чтобы передать их молитвы Всевышнему.

Отмечается, что в это время нельзя ругаться, сквернословить, сплетничать, проводить время в развлекательных заведениях, употреблять спиртное, смотреть развлекательный контент, а рекомендуется совершать покаяние и проводить время в молитве дома или в мечети.

Некоторые источники утверждают, что спать в Кадыр тун нельзя, другие отмечают, что нет требования бодрствовать всю ночь. Считается, что награда за молитву в Кадыр тун равна тысяче месяцам молитвы. В эту ночь можно совершать дополнительный намаз (тауба, тахаджуд, шукр), читать Коран и совершать садака.

Рекомендуется в Кадыр тун отпустить все обиды, освободить сознание от негатива, наладить отношения с родственниками и совершить как можно больше благих дел.

Кадыр тун всегда выпадает на последние дни священного месяца Рамазан. 29 марта — последний день поста, а 30 марта в Кыргызстане отметят Орозо айт.