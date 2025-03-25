Оплатите долги за отопление! «Бишкектеплоэнерго» проводит рейды

У некоторых долг превышает 15 тысяч сомов.

Муниципальное предприятие «Бишкектеплоэнерго» проводит рейды, посещая дома и квартиры абонентов, накопивших задолженность за отопление. Об этом сообщили в мэрии.

По ее данным, работники предприятия начали обход горожан, которые не оплачивают услуги на протяжении длительного времени — от двух месяцев до нескольких лет. У некоторых долг превышает 15 тысяч сомов.

Коммунальщики разъясняют порядок оплаты, предупреждают о возможных последствиях неуплаты и напоминают о важности своевременных расчетов.