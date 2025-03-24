В Кыргызстане начнут реконструкцию дороги Суусамыр-Талас-Тараз

Строительство планируют начать во второй половине апреля 2025 года.

В Министерство транспорта и коммуникаций КР подписало контракт с компанией Shaanxi Construction Engineering Group Co., Ltd на выполнение строительных работ в рамках проекта «Реконструкция автодороги Суусамыр-Талас-Тараз (фаза IV)».

Как сообщили в ведомстве, строительные работы продлятся три года, а гарантийный срок составит пять лет.

Проектный участок начинается в городе Талас и тянется до границы с Казахстаном до контрольно-пропускного пункта «Кичи-Капка». Дорога проходит через Таласский, Бакай-Атинский, Айтматовский и Манасский районы.

Отмечается, что в рамках проекта существующая трасса будет улучшена до II технической категории, в населенных пунктах появятся четыре полосы движения, а за их пределами две полосы.

«Перед генеральным подрядчиком поставлена задача в срочном порядке подготовить базы и карьеры, мобилизовать персонал и спецтехнику для выполнения работ», - подчеркнули в министерстве.

Строительство планируют начать во второй половине апреля 2025 года.