На Иссык-Куле зарегистрировано землетрясение

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Жертв и разрушений не зарегистрировано.

На территории Кыргызстана в 12:17 произошло землетрясение силой до 3 баллов.

По информации Института сейсмологии НАН КР, толчки силой до 2,5 баллов ощущались в селе Жыргалаң Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.

Очаг землетрясения располагался на территории Иссык-Кульской области: в 20 км к юго-востоку от села Жыргалаң; в 22 км к юго-востоку от села Кызыл-Жар; в 72 км к северо-востоку от города Каракол.

Жертв и разрушений не зарегистрировано.