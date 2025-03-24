На горных участках дорог Кыргызстана ожидается сход лавин

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На горных участках дорог Кыргызстана с 24 по 26 марта ожидается сход лавин.
Об этом сообщили в МЧС КР.
По данным ведомства, в частности:
- на 121-138 км автодороги Бишкек—Ош (перевал Тоо-Ашуу) и на 198-255 км (перевал Ала-Бель и ущелье Чычкан);
- на 45-90 автодороги Каракол—Эңилчек (перевал Чон-Ашуу);
- на 68-74 и 85-87 км автодороги Ала-Бука—Каныш-Кыя (перевал Чапчыма);
- на 1-2 км автодороги Красная-Горка—Акташ ожидаются сход лавин и снежные заносы.
Водителей призывают сохранять дистанцию в 500 метров между авто. В случае ДТП обращаться по единому номеру 112.