На горных участках дорог Кыргызстана ожидается сход лавин

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На горных участках дорог Кыргызстана с 24 по 26 марта ожидается сход лавин.

Об этом сообщили в МЧС КР.

По данным ведомства, в частности:

- на 121-138 км автодороги Бишкек—Ош (перевал Тоо-Ашуу) и на 198-255 км (перевал Ала-Бель и ущелье Чычкан);

- на 45-90 автодороги Каракол—Эңилчек (перевал Чон-Ашуу);

- на 68-74 и 85-87 км автодороги Ала-Бука—Каныш-Кыя (перевал Чапчыма);

- на 1-2 км автодороги Красная-Горка—Акташ ожидаются сход лавин и снежные заносы.

Водителей призывают сохранять дистанцию в 500 метров между авто. В случае ДТП обращаться по единому номеру 112.