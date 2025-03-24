Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом.

Как рассказал руководитель странового офиса ВОЗ в Кыргызстане Ливиу Ведраско на брифинге в Бишкеке, в этом году Всемирный день борьбы с туберкулезом проходит под девизом «Да, мы можем ликвидировать туберкулез! Обязательства, инвестиции, результаты!».

По словам Ведраско, ежегодно туберкулез поражает более 10 млн человек, уносит жизнь свыше 1 млн человек. Если сравнивать, то на дорогах от ДТП умирают столько же людей. По всем миру каждый год умирают 57 млн человек от разных заболеваний и старости. Из них 1 млн человек умирают от туберкулеза. "Много было сделано во всем мире. Из этих усилий и инвестиции за последние четверть века спасено 70 млн человек. Кыргызстан не является исключением. На саммите ООН, который явился исключительным, все лидеры стран подтвердили приверженность к ликвидации этой болезни. Именно ликвидация, а не профилактика",- сказал он.

Ливиу Ведраско напомнил, что туберкулез не такая болезнь, которая поражает всех подряд, как грипп или ОРВИ. В основном туберкулезом болеют люди, которые находятся в бедности, у кого нет хороших условий жизни.

Источник: Кабар