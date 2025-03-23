Орозо-2025. В ДУМК утвердили размер фитр-садака на 2025 год

Духовное управление мусульман Кыргызстана утвердило размер фитр-садака на 2025 год.

Об этом сообщается на сайте ДУМК.

В этом году фитр-садака на одного человека составляет 1 килограмм 600 граммов пшеницы, муки или изюма, или 3 килограмма 200 граммов ячменя и фиников. Напомним, что фитр-садака можно пожертвовать суммой по стоимости этих продуктов.

В муфтияте уточнили, что в связи с нестабильностью цен при пожертвовании необходимо ориентироваться на вес продуктов.

Ранее сообщалось о запуске системы оплаты фитр-садака через QR-код. В ДУМК разработали мобильное приложение Finik для пожертвований.

Священный месяц Орозо в 2025 году начался 1 марта. В этот день мусульмане страны приступили к соблюдению поста, который продлится до вечера 29 марта.

28 февраля во всех мечетях Кыргызстана пройшли вечерние молитвы таравих, знаменующие начало поста.

Фитр-садака — благотворительное пожертвование верующих. Оно является обязательным для мусульман в месяц Орозо. Ежегодно ДУМК устанавливает размер пожертвования. Например, в прошлом году с каждого человека фитр-садака составляла 1,6 килограмма пшеницы (50 сомов), изюма (680 сомов), муки (75 сомов) или 3,2 килограмма ячменя (85 сомов), фиников (850 сомов).

Источник: 24.kg