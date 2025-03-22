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Более тысячи фермеров получили льготные кредиты в Кыргызстане

Общая сумма выданных кредитов составила 621 миллион 408 тысяч сомов.

По состоянию на 20 марта 2025 года в рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства — 13» льготные кредиты получили 1 тысяча 18 фермеров. Об этом сообщает пресс-служба Минводсельпрома.

Общая сумма выданных кредитов составила 621 миллион 408 тысяч сомов.

Кредиты выдавались по двум категориям: «Растениеводство» и «Животноводство»:

  • по категории «Растениеводство» выдано 124 кредита на 68 миллионов 75 тысяч сомов;
  • по категории «Животноводство» выдано 894 кредита на 553 миллиона 333 тысячи сомов.
           