Более тысячи фермеров получили льготные кредиты в Кыргызстане

Общая сумма выданных кредитов составила 621 миллион 408 тысяч сомов.

По состоянию на 20 марта 2025 года в рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства — 13» льготные кредиты получили 1 тысяча 18 фермеров. Об этом сообщает пресс-служба Минводсельпрома.

Общая сумма выданных кредитов составила 621 миллион 408 тысяч сомов.

Кредиты выдавались по двум категориям: «Растениеводство» и «Животноводство»: