Имущество государства, приватизированное по дешевке или посредством коррупции, должно быть возвращено – политолог

Если кто-то приватизировал такие объекты, он должен добровольно вернуть их народу.

Имущество государства, приватизированное по дешевке или посредством коррупции, должно быть возвращено. Об этом агентству «Кабар» сообщил политолог Бакыт Бакетаев.

По его словам, так как компания «ЭлКат» стоимостью 6 миллиардов сомов была полностью возвращена государству, народу должны быть переданы и другие объекты. Если они будут выставлены на продажу после передачи государству, то их стоимость должна быть оценена по текущей цене.

«Сегодня происходит возврат объектов недвижимости, незаконно переданных в собственность, потому что они были переданы в собственность по очень низкой цене и посредством коррупции. Компания «ЭлКат», как и другие компании, использовалась в интересах частных лиц.

Например, когда к власти пришел президент Садыр Жапаров, он вернул народу предприятие «Кумтор». Сейчас месторождение разрабатывается для государства. Раньше многие тонны золота с «Кумтора» отправлялись на экспорт.

Поэтому, я считаю, что необходимо вернуть собственность государства, которая является богатством народа. Если кто-то приватизировал такие объекты, он должен добровольно вернуть их народу.

На мой взгляд, народ поддерживает возвращение госсобственности», - сказал Бакыт Бакетаев.