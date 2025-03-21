Садыр Жапаров: «Мы взяли курс на построение нового Кыргызстана, стремясь навести порядок во всех сферах»

Президент обозначил важность стабильности и мира для процветания страны.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 21 марта, принял участие в праздновании Нооруза в г.Ош и поздравил кыргызстанцев с этим светлым весенним праздником.



Глава государства отметил, что Нооруз с древних времен символизирует обновление, единство и добрые начинания.



В своем выступлении президент подчеркнул историческую значимость г.Ош, напомнив, что этот древний город, расположенный на Великом Шелковом пути, всегда был центром культуры, торговли и международных связей. Он отметил, что город продолжает развиваться, сохраняя свою самобытность, многонациональное единство и традиции гостеприимства.



Президент обозначил важность стабильности и мира для процветания страны. Он подчеркнул, что в последние годы удалось окончательно решить пограничные вопросы с соседними государствами.



Отдельное внимание Садыр Жапаров уделил вопросам образования, отметив, что Кыргызстан движется к внедрению 12-летней системы обучения, которая соответствует мировым стандартам и обеспечит молодежи более широкие возможности для самореализации.



В экономическом блоке Садыр Жапаров обозначил планы по запуску в 2025 году ряда стратегических объектов, включая новые гидроэлектростанции, текстильные фабрики, логистические центры и предприятия по производству строительных материалов. Он подчеркнул, что всего в этом году в Кыргызстане начнут работу 128 новых производств, что станет важным шагом в укреплении экономики и создании рабочих мест.



«Мы взяли курс на построение нового Кыргызстана, стремясь навести порядок во всех сферах», - констатировал президент.



Также глава государства отметил важность национальных ценностей и духовного возрождения, напомнив о принятых указах, направленных на укрепление нравственности, национального духа и связи поколений.



После официальной части состоялась праздничная концертная программа. Далее президент Садыр Жапаров посетил выставки лучших национальных блюд и народных ремесел этнических общин г.Ош, входящих в Ассамблею народа Кыргызстана. Он отметил значимость сохранения культурного наследия и подчеркнул, что такие мероприятия способствуют укреплению социальной сплоченности и дружбы народов.