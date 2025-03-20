Садыр Жапаров открыл заводы по производству кирпича и обогащенного угля в Ошской области

Бишкек, "САЯСАТ.KG".

Наша цель — ежегодно создавать рабочие места и вносить вклад в развитие экономики страны.

Президент Садыр Жапаров сегодня, 20 марта, в ходе рабочей поездки в Ошскую область принял участие в церемонии открытия заводов по производству кирпича и обогащенного угля в с.Таш-Арык Кара-Суйского района.

Глава государства отметил, что в честь 100-летия образования Кара-Кыргызской автономной области в прошлом году было запущено в работу 100 крупных промышленных предприятий по всей стране.

«Наша цель — ежегодно создавать рабочие места и вносить вклад в развитие экономики страны. В этом году мы активно продолжаем эту работу», - подчеркнул президент.

Садыр Жапаров обозначил, что в рамках намеченных планов, сегодня открываются новые заводы по производству кирпича и обогащенного угля «Ош таза көмүр».

Этот инвестиционный проект реализован на сумму более 9 миллионов долларов США, который обеспечит 250 рабочих мест для жителей Кара-Суйского района. Планируется выпуск 50 миллионов кирпичей, производство 600 тысяч тонн угольной продукции в год.

Президент подчеркнул, что привлечение инвестиций, включая частные фонды и банковские вложения, укрепляет доверие бизнес-сообщества к экономической политике государства и демонстрирует другим инвесторам, что Кыргызстан открыт для новых производств и в стране созданы благоприятные условия для реализации крупных бизнес-проектов.

«Самое главное — развитие промышленности в регионах является стратегическим приоритетом», - акцентировал глава государства.

Он отметил, что такие проекты способствуют укреплению стабильности экономики, снижению зависимости от импорта строительных материалов и созданию новых возможностей для роста и развития.

Садыр Жапаров также отметил, что ставя перед собой большие цели и открывая новые заводы в районе, подается отличный пример для других предпринимателей, вдохновляя их на создание новых идей и возможностей в сфере промышленного развития.

«Пусть работа заводов будет успешной, пусть они станут конкурентоспособным и технологически продвинутым производством! Пусть труд, вложенный в этот проект, принесет еще больше благополучия и процветания», - сказал президент.

Далее состоялась торжественная церемония разрезания ленты, ознаменовавшая официальный запуск предприятий. После чего для президента был продемонстрирован полный автоматизированный цикл изготовления продукции, начиная от подготовки сырья и заканчивая упаковкой готовой продукции.

В завершении Садыр Жапаров побеседовал с местными жителями, которые выразили благодарность за его внимание к региону, поддержку инициатив и реализацию важных социальных и инфраструктурных проектов.