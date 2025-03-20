С 24 марта ожидается резкое похолодание: временами дожди, в горных районах снег, - Кыргызгидромет

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В последние дни по всему Кыргызстану наблюдается аномально теплая и сухая погода.

После продолжительной аномально теплой погоды с 24 марта ожидается резкое похолодание, сообщила АКИpress завотделом метеопрогнозов Кыргызгидромета Нуризат Дооранова.

По ее словам, временами ожидаются дожди, в горных районах снег, в отдельных районах республики осадки интенсивные, усиление ветра местами до 15-20 м/с.

Также Дооранова отметила, что в последние дни по всему Кыргызстану наблюдается аномально теплая и сухая погода.

«В ближайшие дни, 21-22 марта, ожидается, что в дневные часы температура воздуха в долинной зоне страны будет до 28° тепла. Такое повышение температуры связано с особенностями атмосферной циркуляции в приземном слое, где преобладают юго-восточные ветры и теплый сектор циклона», - объяснила специалист.