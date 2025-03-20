Мэр Бишкека провел массовые кадровые перестановки в городских структурах

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Глава города Айбек Джунушалиев подписал соответствующие распоряжения.
В мэрии Бишкека произведены массовые кадровые перестановки. Как отметили в муниципалитете, цель — снижение коррупционных рисков и более эффективное использование сотрудников в сфере социального развития.
Глава города Айбек Джунушалиев подписал соответствующие распоряжения.
- Айзада Джунусова назначена директором департамента социального развития мэрии Бишкека;
- Айнура Арстамбекова — заместитель главы муниципальной администрации по Свердловскому району;
- Чынара Жаныкеева — заместитель главы муниципальной администрации по Первомайскому району;
- Асель Садыкова — заместитель главы муниципальной администрации по Октябрьскому району;
- Бактыгуль Исмаилова — заместитель главы муниципальной администрации по Ленинскому району;
- Арсен Абдылдаев — начальник управления социального развития по Ленинскому району;
- Азамат Болотов — начальник управления социального развития по Первомайскому району;
- Рейна Султанмуратова — начальник управления социального развития по Свердловскому району;
- Күлжан Алжанбаева — заместитель начальника управления социального развития по Октябрьскому району;
- Куванычбек Акматов — заместитель начальника управления социального развития по Первомайскому району;
- Нурзада Шамканова — заместитель начальника управления социального развития по Ленинскому району;
- Эдиль Джумалиев — директор Бишкекского агентства ритуальных услуг.