Мэр Бишкека провел массовые кадровые перестановки в городских структурах

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Глава города Айбек Джунушалиев подписал соответствующие распоряжения.

В мэрии Бишкека произведены массовые кадровые перестановки. Как отметили в муниципалитете, цель — снижение коррупционных рисков и более эффективное использование сотрудников в сфере социального развития.

Глава города Айбек Джунушалиев подписал соответствующие распоряжения.