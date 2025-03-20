В Минздраве Казахстана рассказали о состоянии двухлетнего Хамзы с редким генетическим заболеванием

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Хамза является гражданином Казахстана и в настоящее время проходит лечение в Астане.

После стабилизации состояния двухлетнего Хамзы, страдающего редким генетическим заболеванием, он продолжит терапию. Об этом сообщила главный внештатный детский невролог Минздрава Казахстана Латина Текебаева.



Она уточнила, что Хамза, родившийся в 2023 году, проходил терапию в Кыргызстане до 1 года 5 месяцев. В этом возрасте врачи направили его в Национальный центр охраны материнства и детства с подозрением на спинально-мышечную атрофию. После этого ребенок находился в отделении для диагностики.



В августе 2024 года диагноз «спинально-мышечная атрофия второго типа» подтвердился, и после врачебного консилиума ему назначили терапию препаратом «Нусинерсен».



На данный момент Хамза получил три дозы препарата, но четвертая доза не была введена из-за вирусного заболевания. «После стабилизации состояния будет введена четвертая доза», - сообщила Текебаева.



Хамза является гражданином Казахстана и в настоящее время проходит лечение в Астане. Ранее в Кыргызстане, откуда родом его отец, был объявлен сбор средств на лечение. В ходе кампании удалось собрать 4 млн долларов для приобретения препарата Zolgensma, стоимость которого составляет 170 млн сомов. Волонтеры сообщили, что сумма сбора превысила необходимую, и часть средств планируется передать другим семьям, детям которых также требуется дорогостоящая терапия.



Нусинерсен — первый лекарственный препарат для лечения спинально-мышечной атрофии. Он был разработан компанией Biogen и выпускается под торговым наименованием «Спинраза».



Спинальная мышечная атрофия (СМА) — это генетическое заболевание, характеризующееся прогрессирующей мышечной слабостью. СМА возникает из-за мутации гена SMN1, которая приводит к нарушению работы двигательных нейронов спинного мозга — особых клеток, отвечающих за передачу сигналов от нервной системы к мышцам. В результате развивается нарастающая слабость конечностей. Поскольку мышцы теряют связь с нервными клетками, происходит их гипотрофия (утрата массы).

Источник: АКИpress

