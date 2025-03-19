В Оше участок стоимостью более 62 млн сомов возвращен на баланс государства

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В 2023 году незаконно был передан в частную собственность.

Земельный участок в Оше, стоимостью более 62 млн сомов, незаконно переданный частным лица, возвращен на баланс государства.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, сотрудниками ГУУР МВД были выявлены серьезные нарушения в деятельности госорганов, осуществляющих регулирование земельных отношений.

Участок земли по улице А.Навои, находящийся в муниципальной собственности, как выяснилось, в 2023 году незаконно был передан в частную собственность.

Согласно оценке независимых оценщиков, рыночная стоимость этого участка, площадью 700 кв. метров, составляет более 62 млн 300 тыс. сомов. Новый владелец использовал данный участок под парковку автотранспорта.

На основании собранных материалов по данному факту органами внутренних дел в декабре 2023 года было возбуждено уголовное дело по ст. 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

Вследствие осуществляемых работ по возврату государству незаконно выданного земельного участка исковые требования полностью удовлетворены. Решением административного суда Ошской области от 20 января 2025 года земельный участок возвращен государству.