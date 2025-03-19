Экс-мэр Оша незаконно приватизировал детсад в Ысык-Ате, объект вернули государству

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Государству возвращен детский сад в Сын-Ташском айылном аймаке Ысык-Атинского района Чуйской области.

По данным комитета, в 2005 году указанное дошкольное образовательное учреждение на 140 мест было незаконно приватизировано в частную собственность экс-мэром Оша Ч.С. (в 2003 году являлся мэром Оша).

Принятыми мерами на баланс государства возвращена территория детского сада мерою 0,53 га и полезной площадью 1094 кв. метров, расположенная по адресу: Ысык-Атинский район, Сын-Ташский а/а, с.Советская, ул.Новая, дом №19а.

Так, 14 марта 2025 года детский сад согласно договору «О передаче имущества в собственность» передан на баланс Сын-Ташского айыл окмоту Ысык-Атинского района Чуйской области.