В Сокулуке мужчина убил знакомого и поджог дом, чтобы скрыть преступление

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Данный факт зарегистрирован в ОВД и начата доследственная проверка.

В Чуйской области задержан подозреваемый, который путем поджога дома пытался скрыть факт убийства.

Как сообщили в милиции, 18 марта в 07:10 в ОВД Сокулукского района поступило сообщение о том, что в доме, расположенном по ул.Ысык-Көл с.Сокулук, произошел пожар, в результате которого скончался человек.

Данный факт зарегистрирован в ОВД и начата доследственная проверка.

В ходе проверки установлено, что примерно в 04:00 между гражданами В.С. и Т.К. произошел словесный конфликт, в результате которого последний нанес телесные повреждения гражданину В.С., который от полученных телесных повреждений скончался на месте.

В целях сокрытия преступления гражданин Т.К. поджог дом вместе с гражданином В.С., 1984 года рождения, и скрылся с места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.122 (Убийство) УК КР.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение подозреваемого гражданина Т.К., 1995 года рождения, который в порядке ст.96 УПК был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

По уголовному делу назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы, следствие продолжается.