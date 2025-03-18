В Чуйской области совместно с китайской компанией построят таможенно-логистический парк за $30 млн

Планируется инвестировать в этот проект 30 млн долларов

В городе Урумчи 17 марта прошли переговоры с руководителями ряда крупных компаний Китая. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.



Сначала состоялась встреча с представителями компании «Китайско-Кыргызское промышленное развитие Кайюань (Синьцзян) Лтд», где обсуждался проект международного таможенно-логистического парка «Азия-Европа золотой путь», который будет построен в Чуйской области.



«Для строительства парка будет выделен соответствующий земельный участок, и после ввода в эксплуатацию он будет обслуживать обе страны в сфере экспорта-импорта. Планируется инвестировать в этот проект 30 млн долларов», — говорится в сообщении.

Меморандум о реализации проекта был подписан в прошлом году на VIII Иссык-Кульском экономическом форуме.