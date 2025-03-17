В Бишкеке задержали подозреваемого в организации вебкам-студии

Задержанного водворили в ИВС. Расследование продолжается.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУВД Бишкека задержали гражданина Т.А., 1995 года рождения по подозрению в организации вебкам-студии.



Как сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека, 11 марта в милицию поступила информация о том, что неизвестные лица, на территории Бишкека через интернет-сайты приглашают девушек на работу модели в вебкам-студиях по оказанию услуг онлайн-видео разговора с высокооплачиваемой зарплатой.



По данному факту было возбуждено уголовное дело статье 160 (Вовлечение в проституцию) УК КР.



Задержанного водворили в ИВС.



Расследование продолжается.