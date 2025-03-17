Садыр Жапаров назначил ряд судей местных судов. Фамилии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Указ вступает в силу со дня подписания.

Президент Садыр Жапаров указом от 10 марта 2025 года № 841 назначил ряд судей местных судов.



Так, назначены с 11 марта 2025 года судьями местных судов до достижения предельного возраста:



- Арзиев Марс Мусаевич;



- Джунушева Назгуль Турусбековна;



- Жолдошова Мээрим Адамжановна;



- Казаков Кеңешбек Осмонович;



- Сатимкулов Убайдулла Акилбекович;



- Суханбердиев Данияр Абдамитович;



- Таджибаева Тахмина Саматкановна;



- Шукуралиев Альгис Рыспекович.



Указ вступает в силу со дня подписания.



Другим указом от 10 марта 2025 года № 85 президент направил назначенных судей для осуществления полномочий судьи в нижеследующие местные суды:



Жалал-Абадская область:

Жалал-Абадский областной суд



- Шукуралиева Альгиса Рыспековича;



Чаткальский районный суд



- Казакова Кеңешбека Осмоновича;



Таш-Кумырский городской суд



- Джунушеву Назгуль Турусбековну;



Нарынская область

Нарынский городской суд



- Суханбердиева Данияра Абдамитовича;



город Бишкек:

Октябрьский районный суд



- Арзиева Марса Мусаевича;



Ленинский районный суд



- Жолдошову Мээрим Адамжановну;



Первомайский районный суд:



- Сатимкулова Убайдуллу Акилбековича;



- Таджибаеву Тахмину Саматкановну.



Указ вступает в силу со дня подписания.

