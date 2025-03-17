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Садыр Жапаров назначил ряд судей местных судов. Фамилии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Указ вступает в силу со дня подписания.

Президент Садыр Жапаров указом от 10 марта 2025 года № 841 назначил ряд судей местных судов.

Так, назначены с 11 марта 2025 года судьями местных судов до достижения предельного возраста:

- Арзиев Марс Мусаевич;

- Джунушева Назгуль Турусбековна;

- Жолдошова Мээрим Адамжановна;

- Казаков Кеңешбек Осмонович;

- Сатимкулов Убайдулла Акилбекович;

- Суханбердиев Данияр Абдамитович;

- Таджибаева Тахмина Саматкановна;

- Шукуралиев Альгис Рыспекович.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Другим указом от 10 марта 2025 года № 85 президент направил назначенных судей для осуществления полномочий судьи в нижеследующие местные суды:

Жалал-Абадская область:
Жалал-Абадский областной суд

- Шукуралиева Альгиса Рыспековича;

Чаткальский районный суд

- Казакова Кеңешбека Осмоновича;

Таш-Кумырский городской суд

- Джунушеву Назгуль Турусбековну;

Нарынская область
Нарынский городской суд

- Суханбердиева Данияра Абдамитовича;

город Бишкек:
Октябрьский районный суд

- Арзиева Марса Мусаевича;

Ленинский районный суд

- Жолдошову Мээрим Адамжановну;

Первомайский районный суд:

- Сатимкулова Убайдуллу Акилбековича;

- Таджибаеву Тахмину Саматкановну.

Указ вступает в силу со дня подписания.
 

           