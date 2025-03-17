Садыр Жапаров назначил ряд судей местных судов. Фамилии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Указ вступает в силу со дня подписания.
Президент Садыр Жапаров указом от 10 марта 2025 года № 841 назначил ряд судей местных судов.
Так, назначены с 11 марта 2025 года судьями местных судов до достижения предельного возраста:
- Арзиев Марс Мусаевич;
- Джунушева Назгуль Турусбековна;
- Жолдошова Мээрим Адамжановна;
- Казаков Кеңешбек Осмонович;
- Сатимкулов Убайдулла Акилбекович;
- Суханбердиев Данияр Абдамитович;
- Таджибаева Тахмина Саматкановна;
- Шукуралиев Альгис Рыспекович.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Другим указом от 10 марта 2025 года № 85 президент направил назначенных судей для осуществления полномочий судьи в нижеследующие местные суды:
Жалал-Абадская область:
Жалал-Абадский областной суд
- Шукуралиева Альгиса Рыспековича;
Чаткальский районный суд
- Казакова Кеңешбека Осмоновича;
Таш-Кумырский городской суд
- Джунушеву Назгуль Турусбековну;
Нарынская область
Нарынский городской суд
- Суханбердиева Данияра Абдамитовича;
город Бишкек:
Октябрьский районный суд
- Арзиева Марса Мусаевича;
Ленинский районный суд
- Жолдошову Мээрим Адамжановну;
Первомайский районный суд:
- Сатимкулова Убайдуллу Акилбековича;
- Таджибаеву Тахмину Саматкановну.
Указ вступает в силу со дня подписания.