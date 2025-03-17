В Бишкеке водитель «Мерседеса» насмерть сбил девушку на пешеходном переходе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Машина водворена на штрафстоянку, ведется следствие.

В Бишкеке произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили 17 марта в пресс-службе УПСМ.



16 марта примерно в 17:40 22-летняя девушка переходила дорогу на пешеходном переходе по Южной магистрали. В это время со стороны ул.Баха в сторону Тыналиева ехали три машины: водители двух авто увидели девушку и остановились, а водитель «Мерседеса» продолжил движение и сбил насмерть пешехода.



Машина водворена на штрафстоянку, ведется следствие.

