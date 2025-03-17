В Кыргызстане только один ребенок получил препарат «Золгенсма», - ДЛО

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Препарат «Золгенсма» достаточно дорогой, он стоит 2 млн долларов

В Кыргызстане только один ребенок получил препарат «Золгенсма», сказал заведующий отделом регистрации лекарств Департамента лекарственных средств и медицинских изделий Мирбек Нышанбаев 17 марта на заседании социального комитета парламента.



«Препарат «Золгенсма» достаточно дорогой, он стоит 2 млн долларов», - сказал он.



По его словам, высокая эффективность наблюдается при применении у детей максимально до 2 лет и весом до 13 кг.



Спинальная мышечная атрофия (СМА) - генетическое заболевание, характеризующееся развитием прогрессирующей мышечной слабости. СМА возникает из-за мутации гена, которая приводит к нарушению работы двигательных нейронов спинного мозга - особых клеток, которые отвечают за передачу сигнала от нервной системы к мышцам.



«Золгенсма» — лекарство для лечения спинальной мышечной атрофии, зарегистрированное в России в декабре 2021 года. Три препарата помогают замедлить течение заболевания: «Спинраза», «Рисдиплам» и «Золгенсма».

