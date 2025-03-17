Скончался профессор Марат Шамсутдинов

Он родился в 1951 году в Бишкеке.

На 75-м году ушёл из жизни учёный, профессор, заведующий кафедрой физических процессов горного производства КРСУ Марат Мубаракшаевич Шамсутдинов.



Он родился в 1951 году в Бишкеке.



В 1973 году окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности «Электрификация и автоматизация подземных горных работ».

В 1986 году — старший научный сотрудник по специальности «Горные машины».



Занимал в Фрунзенском политехническом институте должности старшего преподавателя, заведующего кафедрой, декана факультета, помощника ректора.



В КГМИ был проректором по науке, заместителем директора по науке Кызыл-Кийского филиала.



В 2008 году — доктор технических наук по специальности 05.05.06 - горные машины. Тема докторской диссертации: «Комплексная система оценки состояния элементов механического оборудования шахтного подъема».



С 1 ноября 2010 года занимал пост заведующего кафедрой «Физические процессы горного производства» КРСУ.



Был руководителем клуба «Теория решения изобретательских задач» НДИТА «Алтын туйун».



Автор множества патентов.