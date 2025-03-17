В одном из домов по Уметалиева из окна 9 этажа выпали двое детей 4-5 лет

В настоящее время назначены все необходимые экспертизы.

16 марта в 16:24 в службу «102» Главного управления внутренних дел Бишкека поступило сообщение, что в одном из домов по улице Уметалиева с 9-го этажа выпали двое детей в возрасте примерно 4-5 лет.



Как пишет пресс-служба УВД Ленинского района, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа УВД. В результате падения дети получили тяжелые телесные повреждения и скончались на месте.



Данный факт зарегистрирован в Журнале учета информации (ЖУИ) УВД Ленинского района г. Бишкек. Начата доследственная проверка.



В настоящее время назначены все необходимые экспертизы.