Скончался генерал-майор милиции в отставке, бывший депутат ЖК Бейше Молдогазиев

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Он родился 1940 году в селе Эчки-Башы Нарынского района Нарынской области.

15 марта в возрасте 85 лет скончался генерал-майор милиции в отставке, бывший депутат Жогорку Кенеша, общественный деятель Бейше Молдогазиев. Информацию подтвердили в МВД.



Он родился 1940 году в селе Эчки-Башы Нарынского района Нарынской области.



После окончания средней школы села Оттук Тянь-Шанского района два года работал в родном селе и в 1959 году поступил в Институт физической культуры города Фрунзе.



В 1961 году был переведен в Государственный Центральный Ордена Ленина Институт физической культуры (ГЦОЛИФК) в Москве. После окончания института в 1963-1964 годах работал в детской спортивной школе города Нарын.



До 1978 года работал заведующим сектором, заведующим отделом ЦК ЛКСМ Кыргызстана, инструктором отдела пропаганды и агитации ЦК Коммунистической партии Кыргызстана, секретарем ЦК ЛКСМ Кыргызстана, инспектором отдела партийной организации ЦК КП Кыргызстана.



В 1978-1983 годах работал секретарем Нарынского ОК КП, неоднократно избирался депутатом областного совета. Во время работы учился в Кыргызском государственном университете, получил специальность экономиста, окончил Алматинскую высшую партийную школу.



В 1983-1993 годах служил в органах внутренних дел республики: начальник политического отдела и заместитель министра внутренних дел.



За особые заслуги в 1991 году указом президента СССР ему было присвоено звание генерал-майора милиции. Также многократно награжден государственными и ведомственными наградами.



Похороны состоятся 17 марта в городе Бишкек в 10:00 по адресу: улица А.Токомбаева, 25.

