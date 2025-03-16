В Бишкеке ночью и в первой половине дня дождь — прогноз погоды на 16 марта

Прогноз погоды по Кыргызстану на 16 марта.
По сообщению синоптиков Кыргызгидромета, ночью на большей части территории Чуйской области, местами в Ошской, Жалал-Абадской Иссык-Кульской, Нарынской областях дождь, в горных районах снег, в Таласской, Баткенской областях без осадков.
Днем местами в Чуйской Иссык-Кульской, Нарынской областях дождь, в горных районах снег, по остальной территории без осадков. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью 0...+5
днем +14…+19
Таласская область
ночью -2…+3
днем +13…+18
Баткенская область
ночью +2…+7
днем +16…+21
Ошская, Жалал-Абадская области
ночью +2…+7
днем +16…+21
Иссык-Кульская область
ночью -1…-6
днем +7…+12
Нарынская область
ночью -2…-7
днем +5…+10
В городе Бишкек ночью и в первой половине дня дождь, во второй половине дня без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +2…+4°, максимальная температура воздуха днем +17…+19°.
В городе Чолпон-Ата временами дождь. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -1…-3°, максимальная температура воздуха днем +8…+10°.