В Бишкеке ночью и в первой половине дня дождь — прогноз погоды на 16 марта

Прогноз погоды по Кыргызстану на 16 марта.

По сообщению синоптиков Кыргызгидромета, ночью на большей части территории Чуйской области, местами в Ошской, Жалал-Абадской Иссык-Кульской, Нарынской областях дождь, в горных районах снег, в Таласской, Баткенской областях без осадков.

Днем местами в Чуйской Иссык-Кульской, Нарынской областях дождь, в горных районах снег, по остальной территории без осадков. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью 0...+5

днем +14…+19

Таласская область

ночью -2…+3

днем +13…+18

Баткенская область

ночью +2…+7

днем +16…+21

Ошская, Жалал-Абадская области

ночью +2…+7

днем +16…+21

Иссык-Кульская область

ночью -1…-6

днем +7…+12

Нарынская область

ночью -2…-7

днем +5…+10

В городе Бишкек ночью и в первой половине дня дождь, во второй половине дня без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +2…+4°, максимальная температура воздуха днем +17…+19°.

В городе Чолпон-Ата временами дождь. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -1…-3°, максимальная температура воздуха днем +8…+10°.