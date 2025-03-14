По Кыргызстану местами дождь — прогноз погоды на 15 марта

Прогноз погоды на 15 марта по Кыргызстану.

Как сообщает Кыргызгидромет, ночью в горных районах Иссык-Кульской области снег, по остальной территории без осадков. Днем местами в Чуйской, Ошской, Жалал-Абадкой, Иссык-Кульской, Нарынской областях дождь, в горных районах снег, в Таласской, Баткенской областях без осадков.

На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью +1...+6

днем +11…+16

Таласская область

ночью -1…+4

днем +11…+16

Баткенская область

ночью +2…+7

днем +16…+21

Ошская, Жалал-Абадская области

ночью +2…+7

днем +16…+21

Иссык-Кульская область

ночью 0…-5

днем +9…+14

Нарынская область

ночью -3…-8

днем +5…+10

В городе Бишкек ночью без осадков, днем возможен дождь. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +3…+5°, максимальная температура воздуха днем +14…+16°.

В городе Чолпон-Ата ночью без осадков, днем переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 0…-2°, максимальная температура воздуха днем +9…+11°.