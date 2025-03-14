По Кыргызстану местами дождь — прогноз погоды на 15 марта

Прогноз погоды на 15 марта по Кыргызстану.
Как сообщает Кыргызгидромет, ночью в горных районах Иссык-Кульской области снег, по остальной территории без осадков. Днем местами в Чуйской, Ошской, Жалал-Абадкой, Иссык-Кульской, Нарынской областях дождь, в горных районах снег, в Таласской, Баткенской областях без осадков.
На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью +1...+6
днем +11…+16
Таласская область
ночью -1…+4
днем +11…+16
Баткенская область
ночью +2…+7
днем +16…+21
Ошская, Жалал-Абадская области
ночью +2…+7
днем +16…+21
Иссык-Кульская область
ночью 0…-5
днем +9…+14
Нарынская область
ночью -3…-8
днем +5…+10
В городе Бишкек ночью без осадков, днем возможен дождь. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +3…+5°, максимальная температура воздуха днем +14…+16°.
В городе Чолпон-Ата ночью без осадков, днем переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 0…-2°, максимальная температура воздуха днем +9…+11°.