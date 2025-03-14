ГКНБ вернул государству пансионат «Бар-Булак» на Иссык-Куле

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Государственный комитет национальной безопасности вернул государству пансионат «Бар-Булак» с земельным участком 2,3 га, расположенный в Тонском районе Иссык-Кульской области.



Согласно данным ГКНБ, 29 марта 2005 года должностные лица Ак-Терекской сельской управы в счет погашения задолженности перед Тонским отделением Социального фонда передали пансионат «Бар-Булак», не состоящий на балансе Ак-Терекской сельской управы.



«Несмотря на это, 20 декабря 2006 года на основании договора купли-продажи гражданин Б.Ж. выкупает данный пансионат у Тонского районного отделения Социального фонда за 2 млн 542 тыс. 740 сомов. Данная сделка прошла государственную регистрацию, Б.Ж. получил государственный акт о праве частной собственности.



Однако, решением межрайонного суда Иссык-Кульской области в 2007 году сделка между Ак-Терекской сельской управой и Тонским отделением Соцфонда была признана недействительной. В этой связи гражданину Б.Ж. были возвращены денежные средства, а госакт о праве частной собственности не был аннулирован», - сообщили в ГКНБ.



«Б.Ж. в период с 2006 года незаконно пользовался данным пансионатом и с целью легализации данного имущества, подделав документы, в 2016 году получил кредит и заложил пансионат в ОАО «Айыл Банк», - говорится в сообщении ведомства.



По данным ГКНБ, Б.Ж. был задержан следственными органами по подозрению в подделке документов и легализации преступных доходов.



«В ходе следствия Б.Ж. признал свою вину и передал пансионат «Бар-Булак» на баланс Государственного агентства по управлению государственным имуществом КР. В настоящее время специалистами Госимущества проводится оценочная экспертиза. Следствие продолжается», - говорится в сообщении.