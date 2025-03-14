Во всех школах Бишкека установлены тревожные кнопки — МВД

Во всех школах Бишкека установлены тревожные кнопки.

Об этом на заседании парламентской фракции «Ишеним» сообщил заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов.

По его словам, почти в 80 процентах школ Бишкека завершена установка камер видеонаблюдения.

«По республике есть 2 тысячи 400 школ. Камеры буду установлены во всех школах и детсадах. Мы начали с Бишкека, в регионах тоже уже начали установку», — сказал замминистра.

Он добавил, что инспекторы по делам несовершеннолетних сейчас есть лишь в 700 школах. Но в будущем планируется, что МВД предоставит по одному инспектору во все школы страны.

Источник: 24.kg