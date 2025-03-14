Кыргызстан и Таджикистан планируют организовать взаимные пресс-туры

Стороны отметили важную роль СМИ и культурных связей в укреплении добрососедских отношений

Руководитель пресс-службы президента Кыргызстана Аскат Алагозов сообщил на своей странице в соцсети о встрече с руководителем пресс-службы президента Таджикистана Заробиддином Косими.

Стороны отметили важную роль СМИ и культурных связей в укреплении добрососедских отношений, сближении народов и возрождении духа единства. Они обменялись идеями и инициативами для дальнейшего развития сотрудничества в этом направлении.

Кроме того, было подчеркнуто значение совместных усилий по организации взаимных пресс-туров, что позволит усилить информационное взаимодействие между двумя странами.