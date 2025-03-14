В Джалал-Абадской области ночью произошло землетрясение

Ранее, 12 марта в Ошской области зарегистрировали землетрясение силой 5 баллов

Сегодня ночью, около 3.06, в Джалал-Абадской области произошло землетрясение силой 3,5 балла. Об этом сообщил Институт сейсмологии.

По его данным, эпицентр землетрясения находился в горах Тахталы, в 7 километрах к юго-западу от села Бор-Добо, 12 километрах к юго-востоку от села Кетмен-Тобо, 13 километрах к юго-западу от села Жетиген, 15 километрах к юго-западу от села Саргата.

Как отмечается, сила толчков составила: