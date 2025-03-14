В Джалал-Абадской области ночью произошло землетрясение

Ранее, 12 марта в Ошской области зарегистрировали землетрясение силой 5 баллов
Сегодня ночью, около 3.06, в Джалал-Абадской области произошло землетрясение силой 3,5 балла. Об этом сообщил Институт сейсмологии.
По его данным, эпицентр землетрясения находился в горах Тахталы, в 7 километрах к юго-западу от села Бор-Добо, 12 километрах к юго-востоку от села Кетмен-Тобо, 13 километрах к юго-западу от села Жетиген, 15 километрах к юго-западу от села Саргата.
Как отмечается, сила толчков составила:
- в селе Бор-Добо — 3,5 балла;
- в селах Кетмен-Тобо, Жетиген, Саргата, Кызыл-Ураан, Кок-Бель, Чалдыбар — 3 балла.