В 2026 году изменится минимальный стаж работы для выхода на пенсию

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ранее для выхода на пенсию требовалось 20 и 25 лет стажа.

В 2026 году изменится минимальный стаж работы для выхода на пенсию, сказал представитель Соцфонда Жениш Мукамбетов в эфире «Биринчи радио».



Он отметил, что согласно новому законодательству требуемый стаж для женщин и мужчин составляет 5 лет. При достижении возраста 58 лет для женщин и 63 лет для мужчин они могут выйти на пенсию с таким стажем работы.



«Такая норма действует до 31 декабря 2025 года, а с 1 января 2026 года требуемый стаж составит 6 лет, то есть увеличится на один год. В дальнейшем стаж будет ежегодно увеличиваться на один год и с 2045 года достигнет 20 лет», - сказал он.



Мукамбетов напомнил, что ранее для выхода на пенсию требовалось 20 и 25 лет стажа.

Источник: АКИpress

