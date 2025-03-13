Открывается авиарейс Душанбе-Бишкек-Душанбе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Также состоялось открытие двух КПП на кыргызско-таджикской границе.

С завтрашнего дня возобновляются авиарейсы по маршруту Душанбе-Бишкек-Душанбе. Об этом в «Ынтымак Ордо» заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который прибыл в Кыргызстан с государственным визитом.

Решение об открытии воздушного сообщения стало еще одним шагом в развитии двусторонних отношений между странами.

В рамках официальной программы он провел переговоры с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

По итогам переговоров стороны подписали Договор о государственной границе между двумя странами.

Также состоялось открытие двух КПП на кыргызско-таджикской границе.