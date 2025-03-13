Курсанты военного лицея самовольно покинули учебное заведение

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Проверка находится под контролем министра обороны.

Второкурсники Кыргызского национального военного лицея имени Д.Асанова самовольно оставили место учебы, сообщили 13 марта в пресс-службе Минобороны.



По данным ведомства, это произошло 7 марта.



Поводом самовольной отлучки стало их непонимание требований командно-преподавательского состава лицея.



Сейчас ведутся разбирательства в отношении курсантов и сотрудников учебного заведения. Проверка находится под контролем министра обороны.

