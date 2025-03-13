Глава МИД КР Кулубаев подтвердил, что таджикский Ворух остается анклавом

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ворух остается анклавом

Согласно положениям Договора о границах, которые озвучил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 27 феврале в Жогорку Кенеше, площадь территории таджикского анклава Ворух будет 15,5 тыс. гектаров.



По словам Ташиева, с большой землей он будет соединяться нейтральной автодорогой Дача—Капчыгай—Ходжаи-Аало—Ворух протяженностью 3425 метров и шириной 40 метров.



Как пояснил глава МИД КР Жээнбек Кулубаев, согласно договору две дороги будут использоваться по статусу-кво как нейтральные, как кыргызской стороной, так и таджикской.

Кулубаев подтвердил, что нейтральная дорога в Ворух будет идти по территории Кыргызстана.



Кыргызстан также построит нейтральную автодорогу Мин-Орук—Самаркандек.



«Ворух остается анклавом», - сказал он.

Источник: АКИpress