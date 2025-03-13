Государству передали 374 кв.м. в ЖК «О2 Эко комплекс» возле Ботаники из-за незаконной приватизации участка, - ГКНБ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в ходе проводимой работы по возмещению нанесенного ущерба государству возбуждено уголовное дело по факту незаконной приватизации земельного участка по ул. ул.Каракульская, 1 г.Бишкек (территория близ парковой зоны ботанического сада).

В частности, в 1996 г. постановлением мэрии г.Бишкек ЗАО «Кайнар» предоставлен в пользование земельный участок площадью 64 сотки под производственную базу временно до начала работ по расширению ботанического сада.

После этого, в 2012 году руководителями ЗАО «Кайнар» возможно с использованием коррупционных связей, при негласном содействии должностных лиц муниципальных органов, было незаконно зарегистрировано право частной собственности на земельный участок, который в последующем был продан строительной компании за 1млн 400тыс. долларов США.

В настоящее время на участке проводится строительство жилого комплекса «О2 Эко комплекс».

По результатам проведенной Госкомитетом работы руководитель ЗАО «Кайнар» «Ш.Т.А.» в счет возмещения незаконно проданного им имущества передал на баланс государства коммерческое помещение площадью 373,63 кв.м в строящемся жилом комплексе, а также обязался возместить оставшуюся часть нанесенного ущерба.

ГКНБ КР продолжает работа по выявлению незаконных действий с земельными участками в городе Бишкек.