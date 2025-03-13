Садыр Жапаров примет участие в праздновании Нооруза в Таджикистане

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В «Ынтымак Ордо», проходит встреча президента Кыргызстана Садыра Жапарова с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

В Бишкеке сегодня в «Ынтымак Ордо», проходит встреча президента Кыргызстана Садыра Жапарова с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

В рамках визита стороны обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономические, транспортные, энергетические и водные ресурсы, а также перспективы дальнейшего взаимодействия.

Садыр Жапаров отметил, что одним из важных вопросов повестки дня стало укрепление сотрудничества между приграничными районами.

«В этом процессе особую роль играют совместные культурные мероприятия, способствующие укреплению добрососедских отношений. Также в этом контексте хочу отметить значимость предстоящего празднования Нооруза в городе Худжанд 31 марта. Пользуясь случаем, благодарю за приглашение и подтверждаю свое участие», - заявил президент.