Трагедия на матче по кок-бору. Задержаны судья и один из игроков

Их водворили в ИВС. Ведется следствие.

Задержаны подозреваемые в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили 13 марта в пресс-службе УВД Ленинского района.



Примерно в 10 утра 12 марта на ипподроме «Ак-Кула» начался матч по кок-бору между командами «Бөрүлү» из Сокулука и командой «Бүркүт» из Оша.



Как отметили в милиции, через 10–15 минут после начала игры в результате столкновения, сопряженного с грубым нарушением правил игры, один из игроков команды «Бөрүлү» упал с коня и потерял сознание. Игра была немедленно остановлена, на место происшествия вызвана бригада скорой медицинской помощи.



Пострадавший, С.М., 1980 года рождения, скончался по дороге в больницу от полученных травм. Медики сообщали, что игрок умер на месте. По предварительному диагнозу у него выявлены открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, открытый перелом лобной кости, травма правого глаза с выдавлением содержимого, закрытый перелом носовой кости и закрытый перелом верхней челюсти.



Данный факт был зарегистрирован по ст.130 («Причинение тяжкого вреда здоровью») УК КР.



Милиция задержала подозреваемых: игрока А.Ч., 1996 года рождения, и судью Ш.У., 1983 года рождения. Их водворили в ИВС.



Ведется следствие.