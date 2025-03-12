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Талант Султанов назначен директором ГП «Кыргызфармация»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ранее эту должность занимал Суйунбай Алиев.

Талант Султанов назначен директором государственного предприятия «Кыргызфармация».

Заместитель председателя Кабмина и министр здравоохранения Эркин Чечейбаев представили нового директора коллективу предприятия.

Ранее эту должность занимал Суйунбай Алиев.
 

           