Федерация кок бору приостановила остальные матчи турнира после смерти игрока

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Погибшим оказался титулованный улакчы Мирлан Сражидинов.

Федерация кок бору приостановила проведение оставшихся матчей турнира, запланированных на 12 марта, после инцидента со смертью спортсмена.

Члены Федерации соберутся на внеочередное закрытое заседание, где примут решение о дальнейшем проведении турнира в честь праздника Нооруз.

Во время матча-открытия между командами «Бөрүлү» и «Бүркүт» погиб 45-летний участник. Он получил открытую черепно-мозговую травму и скончался до приезда скорой помощи. Погибшим оказался титулованный улакчы Мирлан Сражидинов.

Источник: АКИpress