На улице Махатмы Ганди «Камаз» столкнулся с тремя машинами и скутером: Есть пострадавшие

Автомашины водворены на штрафную стоянку.

На улице Махатмы Ганди в Бишкеке 12 марта примерно в 11 часов дня произошло массовое ДТП.



Как сообщила пресс-служба Управления патрульной службы милиции, «Камаз» двигался по улице Махатмы Ганди в северном направлении и напротив дома №241, совершая левый поворот, совершил столкновение с легковой автомашиной «Киа Морнинг», которая двигалась в попутном направлении. После этого «Камаз» выехал на встречную полосу и столкнулся с еще двумя машинами — «Тойотой Фораннер», «Хондой Фит», а также со скутером, которые ехали по улице Махатмы Ганди в южном направлении.



В результате на скорой помощи с различными травмами доставлены в больницу скорой помощи водители «Хонды Фит» и скутера, а также пассажир скутера.



Автомашины водворены на штрафную стоянку.

