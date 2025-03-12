В городе Оше произошло землетрясение силой 5 баллов

В Кыргызстане в 09:11 12 марта зарегистрировано землетрясение магнитудой 5.

Об этом сообщает МЧС.



Землетрясение ощущалось в городе Ош силой 5 баллов. По данным МЧС, Институт сейсмологии проводит уточнение по землетрясению, будет дополнительная информация.



В Институте сейсмологии сообщили, что очаг землетрясения располагается: в 2 км к западу от села Шарк, в 3 км к северу-востоку от села Кызыл-Кыштак, в 3 км к северу-западу от села Таштак, в 3 км к северу от города Ош, в 4 км к югу от села Нариман, в 5 км к северу-западу к северу-западу от села Кыргыз-Чек, в 7 км к юго-западу от села Кашгар, в 16 км юго-западу от города Кара-Суу.

В городе Ош интенсивность землетрясения составила около 5 баллов, в селах Шарк, Таштак, Кызыл-Кыштак, Нариман, Кыргыз-Чек — около 5 баллов, в городе Кара-Суу — 4 балла.