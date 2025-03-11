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В горных районах снег, по остальной территории Кыргызстана без осадков — прогноз погоды на 12 марта

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Прогноз погоды по Кыргызстану на 12 марта.

Кыргызгидромет сообщает, что местами в Ошской, Баткенской областях дождь, в предгорных районах дождь, снег, в горных районах снег, по остальной территории без осадков. Местами туман. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью -4…+1

днем +11…+16

Таласская область

ночью 0…-5

днем +10…+15

Баткенская область

ночью +1…+6

днем +14…+19

Ошская, Жалал-Абадская области

ночью +1…+6

днем +14…+19

Иссык-Кульская область

ночью 0…-5

днем +4…+9

Нарынская область

ночью -3…-8

днем +4…+9

В городе Бишкек без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -1…+1°, максимальная температура воздуха днем +14…+16°.

В городе Чолпон-Ата без осадков.Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 0…-2°, максимальная температура воздуха днем +6…+8°.

           