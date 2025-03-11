В горных районах снег, по остальной территории Кыргызстана без осадков — прогноз погоды на 12 марта

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Прогноз погоды по Кыргызстану на 12 марта.
Кыргызгидромет сообщает, что местами в Ошской, Баткенской областях дождь, в предгорных районах дождь, снег, в горных районах снег, по остальной территории без осадков. Местами туман. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью -4…+1
днем +11…+16
Таласская область
ночью 0…-5
днем +10…+15
Баткенская область
ночью +1…+6
днем +14…+19
Ошская, Жалал-Абадская области
ночью +1…+6
днем +14…+19
Иссык-Кульская область
ночью 0…-5
днем +4…+9
Нарынская область
ночью -3…-8
днем +4…+9
В городе Бишкек без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -1…+1°, максимальная температура воздуха днем +14…+16°.
В городе Чолпон-Ата без осадков.Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 0…-2°, максимальная температура воздуха днем +6…+8°.