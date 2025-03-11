Бишкекчанам звонят мошенники под видом сотрудников МВД, ГКНБ и банков

"Они вымогают деньги, угрожая уголовным преследованием

В последнее время в Бишкеке зафиксированы случаи мошенничества, когда мошенники представляются сотрудниками МВД, банков или ГКНБ и пытаются запугать граждан с целью вымогательства денег. Об этом предупредили в ГУВД столицы.

Отмечается, что мошенники могут использовать различные методы, включая угрозы ареста или уголовного преследования.

«Мы настоятельно призываем граждан не доверять подобным звонкам и всегда проверять информацию, связавшись с официальными учреждениями. Ни одно из правоохранительных или финансовых учреждений не будет требовать перевода денег или личных данных по телефону», - подчеркнули в милиции.

ГУВД призывает граждан соблюдать следующие рекомендации:

1. Не сообщайте свои личные данные, пароли или номера карт по телефону.

2. В случае получения сомнительных звонков немедленно прекратите разговор и обратитесь в правоохранительные органы.

3. В случае сомнений всегда свяжитесь с официальной службой поддержки или сообщите по круглостуочному номеру 102 или через официальные каналы."