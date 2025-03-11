Комитет ЖК поддержал обязательное страхование жилья

Усиление системы обязательного страхования принесет положительный результат

Комитет Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству 11 марта одобрил в третьем чтении законопроект, предполагающий введение обязательного страхования недвижимого имущества от пожара и стихийных бедствий.

По данным кабинета министров, введение системы обязательного страхования жилых помещений является мероприятием государственной важности.

Усиление системы обязательного страхования принесет положительный результат, позволит предоставлять гражданам своевременную компенсацию ущерба в случае чрезвычайных ситуаций, сохранит финансовую состоятельность, а также позволит сформировать негосударственный источник покрытия ущерба.

Согласно проекту, при совершении сделок с недвижимостью или при государственной регистрации прав и ограничений прав на недвижимое имущество в перечень документов, предъявляемых в государственные органы, также включен страховой полис.

Источник: Кактус